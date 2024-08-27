Шмыгаль объявил о внедрении в Украине принципа "воюй или работай": что это значит
Изменения в Налоговый кодекс, предложенные Кабинетом министров, предполагают введение принципа "воюй или работай" в Украине. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник на форуме "Украина-2024. Независимость".
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"У нас критическая потребность собрать дополнительные деньги для нашей защиты. Это сотни миллиардов гривен. В парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд грн в этом году. Они нужны, чтобы выплатить заработную плату нашим военным, количество которых растет, чтобы закупить соответствующее оборудование, чтобы финансировать украинский оборонпром", — сказал Шмыгаль.
Дополнительный ресурс государство планирует собрать благодаря нескольким основным шагам:
→ увеличение внутренних заимствований;
→ повышение ставки налога на прибыль для банков;
→ расширение базы и повышение ставки военного сбора.
"Также вводим принцип "воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые рынок труда выведут из тени", — сказал Шмыгаль.
- В новогоднем обращении накануне 2024 года президент Владимир Зеленский уже говорил, что в Украине не получится просто игнорировать войну: "ты или работаешь, или воюешь".