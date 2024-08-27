Шмигаль оголосив про запровадження в Україні принципу "воюй або працюй": що це означає

Фото: Кабмін

Зміни до Податкового кодексу, запропоновані Кабінетом міністрів, передбачають запровадження принципу "воюй або працюй" в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок на форумі "Україна 2024. Незалежність".

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"У нас критична потреба зібрати додаткові гроші на наш захист. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подано зміни до бюджету більше ніж на 500 млрд грн цього року. Вони потрібні, щоб виплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, щоб закупити відповідне обладнання, щоб фінансувати український оборонпром", – сказав Шмигаль.

Додатковий ресурс держава планує зібрати завдяки кільком основним крокам:

→ збільшення внутрішніх запозичень;

→ підвищення ставки податку на прибуток для банків;

→ розширення бази й підвищення ставки військового збору.

"Також запроваджуємо принцип "воюй або працюй", що передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведуть із тіні", – сказав Шмигаль.