Шмыгаль назвал сроки проведения финансового "Рамштайна": надеется на первый квартал

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на первое заседание финансового "Рамштайна" в первом квартале 2023 года. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 6 декабря.

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Он сообщил, что де-факто работа в таком формате уже проходит.

"Буквально на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где будут рассматриваться вопросы и энергетической безопасности, и финансовой безопасности, военной и ядерной безопасности. Поэтому фактически работа уже продолжается. Если вы ждете формализованный круглый стол, то он будет. Высокий политический уровень предполагается". Надеюсь, мы будем видеть его в течение первого квартала следующего года", — сказал Шмыгаль.

Дальнейшие встречи будут проходить не реже одного раза в квартал.

25 октября во время международной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины президент Владимир Зеленский попросил учредить для Украины формат системной финансовой помощи по аналогии с уже функционирующим оборонным "Рамштайном".

Андрій Водяний

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