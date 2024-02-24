Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии программу в 50 млрд евро: первый транш будет весной

Первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте

Фото: t.me/Denys_Smyhal/7052

Украина и Еврокомиссия скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро в течение 4 лет. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года.

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"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", – рассказал премьер.

Шмыгаль добавил, что на встрече он также поднял вопрос о ситуации на границе с Польшей и представил украинский план разрешения кризиса.

"Рассчитываем на конструктивный трехсторонний диалог", – подчеркнул он.