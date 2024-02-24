Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: перший транш буде навесні
Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.
"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", – розповів прем'єр.
Шмигаль додав, що на зустрічі він також порушив питання щодо ситуації на кордоні з Польщею та представив український план розв'язання кризи.
"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", – наголосив він.
- Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
- 5 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
- Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.