Шмигаль обговорив з главою Єврокомісії програму на 50 млрд євро: перший транш буде навесні

Перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні

Фото: t.me/Denys_Smyhal/7052

Україна та Єврокомісія скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає виділення 50 млрд євро протягом 4 років. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Перший транш надійде в український бюджет вже навесні цього року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", – розповів прем'єр.

Шмигаль додав, що на зустрічі він також порушив питання щодо ситуації на кордоні з Польщею та представив український план розв'язання кризи.

"Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог", – наголосив він.