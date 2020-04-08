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Шмыгаль обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля

Шмыгаль обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля
08.04.2020, 14:04

По словам премьер-министра, с 7 апреля начали доплаты пенсионерам старше 80 лет

До конца апреля все пенсионеры, которые получают менее 5000 грн, получат доплату в 1000 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба президента.

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"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривень тем, у кого пенсия ниже 5000 гривень. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь: безработные, малообеспеченные семьи с детьми, малый и средний бизнес.

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  • 1 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому в апреле пенсионерам, получающим менее 5000 грн в месяц, выплатят по 1000 грн, а в мае пенсии проиндексируют на 11%.
Анна Андреева
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