Шмыгаль обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля

До конца апреля все пенсионеры, которые получают менее 5000 грн, получат доплату в 1000 грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривень тем, у кого пенсия ниже 5000 гривень. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь: безработные, малообеспеченные семьи с детьми, малый и средний бизнес.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать