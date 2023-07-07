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Шмыгаль требует от глав ОВА быстрее потратить 16 млрд грн на проекты восстановления

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:22
Шмыгаль требует от глав ОВА быстрее потратить 16 млрд грн на проекты восстановления - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей областей ускорить использование 16,3 млрд грн субвенций, выделенных на проекты восстановления и трансформации. 

"Это очень значительная сумма, позволяющая уже в этом году показать очень конкретные результаты, которые почувствуют все украинцы. К сожалению, на местах использование этих средств происходит слишком медленно", — заявил Шмыгаль на совещании с главами областных военных администраций. 

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Премьер поручил Министерству инфраструктуры и Агентству по восстановлению уже к следующему заседанию правительства представить проекты решений, которые позволят ускорить процесс восстановления. 

Также Кабмин опубликовал суммы, которые получили регионы в рамках пакета субвенции на восстановление. 

В частности, Киевская область получила 4,5 млрд грн, Харьковская – 2,5 млрд грн, Житомирская – 1,5 млрд грн, Запорожская и Одесская области – по 1 млрд грн, Сумская – 837 млн грн, Николаевская – 817 млн грн, Полтавская – 797 млн грн, Днепропетровска – 663 млн грн, Херсонская область – 563 млн грн. 

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Роман Брыль
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