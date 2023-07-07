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Шмигаль вимагає від голів ОВА швидше витратити 16 млрд грн на проєкти відновлення

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07.07.2023, 17:22
Шмигаль вимагає від голів ОВА швидше витратити 16 млрд грн на проєкти відновлення - Фото
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників областей прискорити використання 16,3 млрд грн субвенцій, виділених на проєкти відновлення та трансформації.

"Це дуже значна сума, що дозволяє вже цього року показати дуже конкретні результати, які відчують усі українці. На жаль, на місцях використання цих коштів відбувається надто повільно", – заявив Шмигаль на нараді з головами обласних військових адміністрацій.

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Прем'єр доручив Міністерству інфраструктури та Агентству з відновлення вже до наступного засідання уряду подати проєкти рішень, які дозволять прискорити процес відновлення.

Також Кабмін опублікував суми, які отримали регіони у межах пакета субвенції на відновлення.

Зокрема, Київська область отримала 4,5 млрд грн, Харківська – 2,5 млрд грн, Житомирська – 1,5 млрд грн, Запорізька та Одеська області – по 1 млрд грн, Сумська – 837 млн грн, Миколаївська – 817 млн грн, Полтавська – 797 млн грн, Дніпропетровська – 663 млн грн, Херсонська область – 563 млн грн.

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Роман Бриль
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