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Шотландия и Уэльс предоставят Украине $120 млн военной помощи

05.07.2022, 10:12

Украина получит $120 млн военной помощи от Шотландии и Уэльса. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Уэльс принял решение выделить 35 млн фунтов стерлингов (42,5 млн долларов) пособия для Украины, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев, написал Джонсон.

Британский премьер также отметил, что 65 млн фунтов выделила и Шотландия. Кроме того, в этой части Соединенного королевства готовы принять 6000 беженцев.

  • Первый транш новой программы макрофинансовой помощи Украине от ЕС в размере 1 млрд евро поступит до конца июля. В программу также будет добавлена другая поддержка со стороны международных партнеров. Например, Германия выделит 1 млрд евро грантов, а США – $1,3 млрд поддержки.

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Наталия Софиенко
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Борис Джонсон финансовая помощь украине
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