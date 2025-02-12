Швейцария утвердила трехлетнюю программу помощи Украине на $1,6 млрд. На что потратят
Федеральный совет Швейцарии утвердил программу помощи Украине на 2025-2028 годы в размере 1,5 млрд швейцарских франков ($1,6 млрд). Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.
Деньги будут распределены по трем направлениям: экономическое восстановление, государственные услуги и защита гражданского населения.
Что касается экономического восстановления, то Швейцария собирается финансировать проекты поддержки малого и среднего бизнеса, предприятия сельского хозяйства. Также часть средств будет направлена на восстановление и ремонт городской инфраструктуры, особенно в прифронтовых регионах.
Под финансированием государственных услуг швейцарское правительство подразумевает поддержку здравоохранения, образования и социальных услуг, а также энергоснабжение, общественный транспорт и водоснабжение.
Кластер "Защита гражданского населения и мира" предусматривает помощь в гуманитарном разминировании, поиске и идентификации пропавших без вести лиц, а также документирование и судебное преследование нарушений международного гуманитарного права и прав человека.
Трехлетняя программа помощи — это первый этап более широкой программы поддержки Украины, рассчитанной на 12 лет с бюджетом 5 млрд швейцарских франков.
На первом этапе программа будет финансироваться средствами кредитов международного сотрудничества. На втором этапе, с 2029 по 2036 год, Федеральный совет рассмотрит другие источники финансирования для покрытия оставшихся 3,5 млрд швейцарских франков.
Треть средств первого этапа (500 млн франков) будет потрачена на проекты восстановления, в которых примут участие швейцарские компании.
- В декабре 2024 года Швейцария выделила $50 млн Украине на прохождение зимы.