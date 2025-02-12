Швейцарія затвердила трирічну програму допомоги Україні на $1,6 млрд. На що витратять

Третину коштів програми допомоги витратять на проєкти відновлення в Україні, до яких будуть залучені швейцарські компанії

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Федеральна рада Швейцарії затвердила програму допомоги Україні на 2025-2028 роки у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків ($1,6 млрд). Про це повідомляється на сайті уряду Швейцарії.

Гроші будуть розподілені за трьома напрямками: економічне відновлення, державні послуги та захист цивільного населення.

Щодо економічного відновлення, то Швейцарія збирається фінансувати проєкти підтримки малого та середнього бізнесу, підприємства сільського господарства. Також частина коштів буде спрямована на відновлення та ремонт міської інфраструктури, особливо у прифронтових регіонах.

Під фінансуванням державних послуг швейцарський уряд має на увазі підтримку охорони здоров'я, освіти та соціальних послуг, а також енергопостачання, громадський транспорт та водопостачання.

Кластер "Захист цивільного населення та миру" містить допомогу в гуманітарному розмінуванні, пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб, а також документування та судове переслідування порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Трирічна програма допомоги – це перший етап ширшої програми підтримки України, розрахованої на 12 років із бюджетом 5 млрд швейцарських франків.

На першому етапі програма фінансуватиметься коштами кредитів міжнародного співробітництва. На другому етапі, з 2029 до 2036 року, Федеральна рада розгляне інші джерела фінансування для покриття решти 3,5 млрд швейцарських франків.

Третину коштів першого етапу (500 млн франків) буде витрачено на проєкти відновлення, у яких візьмуть участь швейцарські компанії.