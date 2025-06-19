Швеция возьмет взаймы $31 млрд для увеличения расходов на оборону

Впервые в истории Швеции увеличение оборонного бюджета будет финансироваться за счет заимствований

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Парламент Швеции единогласно поддержал план правительства об увеличении инвестиций в перевооружение и достижения новой цели НАТО по расходам на оборону. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Перевооружение гражданской и военной обороны страны должно быть осуществлено срочно путем временных заимствований. Речь идет о займах на сумму до 300 млрд шведских крон ($31 млрд).

Приоритетами станут расширение численности и способностей армии, усиление ПВО и увеличение запаса боеприпасов. Основная часть средств – 250 млрд крон – пойдет на военные нужды, еще 50 млрд направят на гражданскую оборону и инфраструктуру.

Министерство обороны Швеции подчеркнуло, что помощь Украине не входит в кредитный лимит и будет финансироваться отдельно.

Швеция также временно приостановит строгие бюджетные правила, но обязуется к 2035 году вернуться в сбалансированный бюджет.

Ранее премьер страны Ульф Кристерссон говорил, что Швеция планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в соответствии с новыми целями НАТО. Еще в начале года правительство объявляло, что к 2030 году этот показатель достигнет 3,5%.