Швеция возьмет взаймы $31 млрд для увеличения расходов на оборону
Парламент Швеции единогласно поддержал план правительства об увеличении инвестиций в перевооружение и достижения новой цели НАТО по расходам на оборону. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
Перевооружение гражданской и военной обороны страны должно быть осуществлено срочно путем временных заимствований. Речь идет о займах на сумму до 300 млрд шведских крон ($31 млрд).
Приоритетами станут расширение численности и способностей армии, усиление ПВО и увеличение запаса боеприпасов. Основная часть средств – 250 млрд крон – пойдет на военные нужды, еще 50 млрд направят на гражданскую оборону и инфраструктуру.
Министерство обороны Швеции подчеркнуло, что помощь Украине не входит в кредитный лимит и будет финансироваться отдельно.
Швеция также временно приостановит строгие бюджетные правила, но обязуется к 2035 году вернуться в сбалансированный бюджет.
Ранее премьер страны Ульф Кристерссон говорил, что Швеция планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в соответствии с новыми целями НАТО. Еще в начале года правительство объявляло, что к 2030 году этот показатель достигнет 3,5%.
- Президент США Дональд Трамп не раз настаивал на значительном увеличении оборонных расходов со стороны европейских союзников.
- Генсек НАТО Рютте считает, что на саммите в Гааге члены Альянса согласятся на общую цель оборонных расходов в размере 5% ВВП.