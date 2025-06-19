Швеція візьме в борг $31 млрд для збільшення видатків на оборону

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Парламент Швеції одноголосно підтримав план уряду про збільшення інвестицій у переозброєння та досягнення нової мети НАТО щодо витрат на оборону. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Переозброєння цивільної та військової оборони країни має бути здійснене терміново шляхом тимчасових запозичень. Йдеться про позики на суму до 300 млрд шведських крон ($31 млрд).

Пріоритетами стануть розширення чисельності та спроможностей армії, посилення ППО та збільшення запасу боєприпасів. Основна частина коштів – 250 млрд крон – піде на військові потреби, ще 50 млрд спрямують на цивільну оборону та інфраструктуру.

Міністерство оборони Швеції наголосило, що допомога Україні не входить у кредитний ліміт і фінансуватиметься окремо.

Швеція також тимчасово призупинить суворі бюджетні правила, але зобов’язується до 2035 року повернутися до збалансованого бюджету.

Раніше прем'єр країни Ульф Крістерссон казав, що Швеція планує збільшити витрати на оборону до 5% ВВП відповідно до нових цілей НАТО. Ще на початку року уряд оголошував, що до 2030 року цей показник сягне 3,5%.