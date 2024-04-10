Швейцария утвердила долгосрочное финансирование Украины на 5 млрд франков
Федеральный совет Швейцарии утвердил план финансирования восстановления Украины до 2036 года в сумме 5 млрд швейцарский франков ($5,5 млрд). Об этом сообщается на правительственном сайте.
Первые 1,5 млрд франков Украина получит до 2028 года.
"Эта сумма наглядно демонстрирует солидарность Швейцарии с людьми, пострадавшими от войны в Украине, и повысит стабильность на европейском континенте", — говорится в заявлении.
Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры в секторах энергетики, дорог и здравоохранения.
Швейцария уже потратила около 3 млрд франков на поддержку людей, пострадавших от войны в Украине. Около 425 млн франков из этой суммы было получено из бюджета международного сотрудничества, а остальная часть (около 2,5 млрд франков) была потрачена Государственным секретариатом по миграции на прием и поддержку людей со статусом временной защиты в Швейцарии.
Решение Федерального совета по финансированию Украины должно быть одобрено парламентом страны.
Швейцария также планирует разработать совместную программу для Украины, включающую механизмы надзора за использованием средств.
- В ноябре 2023 года Швейцария разработала план возвращения украинцев домой. Заплатят за выезд до $4000.