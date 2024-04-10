Швейцарія затвердила довгострокове фінансування України на 5 млрд франків

Швейцарія вже витратила близько 3 млрд франків на підтримку людей, які постраждали від війни в Україні

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Федеральна рада Швейцарії затвердила план фінансування відновлення України до 2036 року у сумі 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд). Про це повідомляється на урядовому сайті.

Перші 1,5 млрд франків Україна отримає до 2028 року.

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"Ця сума наочно демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, та підвищить стабільність на європейському континенті", – йдеться у заяві.

Швейцарія вже підтримує проєкти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури у секторах енергетики, доріг та охорони здоров'я.

Швейцарія вже витратила близько 3 млрд франків на підтримку людей, які постраждали від війни в Україні. Близько 425 млн франків із цієї суми було отримано з бюджету міжнародного співробітництва, а решту (близько 2,5 млрд франків) було витрачено Державним секретаріатом із міграції на приймання та підтримку людей зі статусом тимчасового захисту у Швейцарії.

Рішення Федеральної ради щодо фінансування України має бути схвалено парламентом країни.

Швейцарія також планує розробити спільну програму для України, що включає механізми нагляду за використанням коштів.

У листопаді 2023 року Швейцарія розробила план повернення українців додому. Заплатять за виїзд до $4000.

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