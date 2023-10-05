Швейцарія розробила план повернення українців додому. Заплатять за виїзд до $4000

Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів представив тимчасову стратегію добровільного повернення українських біженців додому. Про це пише видання Swissinfo.

В основі стратегії — скасування для українців статусу тимчасового захисту (статус S) через два-три роки після початку війни, тобто у 2024 чи 2025 роках. До цього моменту близько 70 000 українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно, розраховує швейцарська влада.

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Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію протягом наступних 6-9 місяців.

Українцям запропонують фінансову допомогу від $1000 до $4000 на людину залежно від етапу від'їзду, щоби стимулювати покинути країну до закінчення дії статусу тимчасового захисту.

Решта 20%, або 14 000 українців захочуть залишитися у Швейцарії, очікують у SEM.

Чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням, йдеться у стратегії. Крім того, після п'яти років безперервного перебування українці можуть отримати швейцарський дозвіл B, який дозволяє жити в країні п'ять років.

У документі робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного виїзду українців. Час на підготовку до виїзду не повинен бути ні надто коротким (щоб можна було планувати повернення), ні надто довгим, щоб не спонукати людей залишатися.

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