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Українці збільшили витрати у Польщі до $380 млн за три місяці

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 15:06
Українці збільшили витрати у Польщі до $380 млн за три місяці - Фото
Фото: depositphotos.com

Українці, які перетинали кордон з Польщею у другому кварталі 2023 року, витратили в країні 1,77 млрд злотих (14,7 млрд грн, або $376 млн), що на 300 млн злотих (2,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на звіт центрального статистичного управління Польщі (GUS).

Частка витрат українців, які приїхали до Польщі, становить 19,3% від загальної суми витрат іноземців за звітний період. Більше витрачають лише ті, хто приїхав з Німеччини, — 4,76 млрд злотих (40 млрд грн), або 51,8 % від загальної суми.

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Загалом іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих (98 млрд грн, або $2,6 млрд) у квітні-червні.

Розрахунок проводився з урахуванням витрат з банківських карток. Аналізувалися витрати іноземців із країн, які мають спільний кордон із Польщею.

Витрати українців у Польщі зростатимуть щонайменше до кінця року, прогнозують в агентстві. Це зумовлено збільшенням кількості українців, які повертаються до Європи після літніх відпусток, а також початком періоду сезонних вакансій.

На початку наступного року цей приріст може сповільнитися через те, що значна частина українців навесні повертається додому або поїде до країн Західної Європи.

"За прогнозами на 2023 рік – не менше 6 млрд злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі. Так, Польща витратила близько $550 млн на виплати українським сім'ям, які виїхали до Польщі через війну. Враховуючи кількість працюючих українських громадян, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає", – прокоментувала Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.

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Роман Бриль
НімеччинаПольщавитратиукраїнці в польщі
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