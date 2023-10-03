Украинцы увеличивают расходы в Польше: потратили $380 млн за три месяца

Украинцы, которые пересекали границу с Польшей во втором квартале 2023 года, потратили в стране 1,77 млрд злотых (14,7 млрд грн, или $376 млн), что на 300 млн злотых (2,5 млрд грн) больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на отчет центрального статистического управления Польши (GUS).

Доля расходов украинцев, приехавших в Польшу, составляет 19,3% от общей суммы расходов иностранцев за отчетный период. Больше тратят только приехавшие из Германии — 4,76 млрд злотых (40 млрд грн), или 51,8 % от общей суммы.

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Всего иностранцы в Польше потратили 11,7 млрд злотых (98 млрд грн или $2,6 млрд) в апреле-июне.

Расчет производился на основе расходов банковских карт. Анализировались расходы иностранцев из стран, имеющим общую границу с Польшей.

Расходы украинцев в Польше будут расти по меньшей мере до конца года, прогнозируют в агентстве. Это обусловлено увеличением количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, а также началом периода сезонных вакансий.

В начале следующего года этот прирост может замедлиться из-за того, что значительная часть украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы.

"По прогнозам на 2023 год – не менее 6 млрд злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши. Так, Польша потратила около $550 млн на выплаты украинским семьям, выехавшим в Польшу из-за войны. Учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит", — прокомментировала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

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