RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Естонія виплачуватиме 3600 грн на місяць українцям із шести областей

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 13:05
Естонія виплачуватиме 3600 грн на місяць українцям із шести областей - Фото
Пошкоджений внаслідок обстрілку житловий будинок у Костянтинівці (фото - t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць жителям шести областей, ідеться на сайті організації.

Гроші впродовж трьох місяців можуть отримати українці, які постраждали від війни. Програма поширюється на жителів таких областей: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Миколаївська.

Долучайтесь до нас на Facebook і беріть участь у дискусіях

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості", – зазначають у фонді.

Рішення про попереднє схвалення заявки ухвалюють на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові з командою організації або через подання онлайн-запиту. Подати заяву на отримання виплат можна за телефоном і
через запит на сайті. Деталі тут.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

  • За останні майже три тижні у Реєстр пошкодженого і знищеного майна внесли (РПЗМ) 15 000 об‘єктів. 
Наталія Софієнко
Естоніягрошова допомогадопомога українцям
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 