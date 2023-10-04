Естонія виплачуватиме 3600 грн на місяць українцям із шести областей

Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць жителям шести областей, ідеться на сайті організації.

Гроші впродовж трьох місяців можуть отримати українці, які постраждали від війни. Програма поширюється на жителів таких областей: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Миколаївська.

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"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості", – зазначають у фонді.

Рішення про попереднє схвалення заявки ухвалюють на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові з командою організації або через подання онлайн-запиту. Подати заяву на отримання виплат можна за телефоном і

через запит на сайті. Деталі тут.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.