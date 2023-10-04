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Эстония будет выплачивать по 3600 грн в месяц украинцам из шести областей

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 13:05
Эстония будет выплачивать по 3600 грн в месяц украинцам из шести областей - Фото
Поврежденный в результате обстрела жилой дом в Константиновке (фото - t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать денежную помощь в 3600 гривен в месяц жителям шести областей, говорится на сайте организации.

Деньги в течение трех месяцев могут получить украинцы, пострадавшие от войны. Программа распространяется на жителей  таких областей: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская и Николаевская.

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"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", – отмечают в фонде.

Решение о предварительном одобрении заявки принимают на основании информации, которую заявитель предоставит в телефонном разговоре с командой организации или через подачу онлайн-запроса. Подать заявление на получение выплат можно по телефону и через запрос на сайте. Детали здесь.

После окончательного доказательства на банковский счет придет платеж.

Если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

  • За последние три недели в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесли (РПЗМ) 15 000 объектов.
Наталия Софиенко
эстонияденежная помощьпомощь украинцам
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