Швейцария заморозила $8,8 млрд активов частных лиц и компаний России

Сумма замороженных активов выросла всего на 200 млн франков за год

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Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие российским гражданам и компаниям, на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,81 млрд) в рамках санкций за военную агрессию против Украины. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

При этом сумма замороженных активов выросла всего на 200 млн франков за год.

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В SECO подчеркивают, что оценка объема замороженных активов — предварительная.

Определить точную суму проблематично из-за добавления или исключения новых людей из санкционного списка, а также судебных дел по замораживанию или разблокированию активов.

Точна сумма будет известна в первом квартале 2024 года, когда банки подадут годовую отчетность.

Увеличение замороженных активов связано с включением за последние 12 месяцев 300 человек и 100 компаний и организаций в санкционный список Евросоюза, который соблюдает Швейцария.

Сумма также включает предполагаемую прибыль от депозитов, облигаций, акций, а также недвижимости и роскошных автомобилей.

Кроме того, Швейцария заблокировала 7,4 млрд франков в валютных активах, принадлежащих российскому центральному банку.

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