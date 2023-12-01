Швейцарія заморозила $8,8 млрд активів приватних осіб та компаній Росії
Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать російським громадянам та компаніям, на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд) в рамках санкцій за воєнну агресію проти України. Про це пише агентство Reuters з посиланням на звіт швейцарського Державного секретаріату з економічних питань (SECO).
Водночас сума заморожених активів зросла лише на 200 млн франків за рік.
У SECO наголошують, що оцінка обсягу заморожених активів – попередня.
Визначити точну суму проблематично через додавання чи виключення нових людей зі списку санкцій, а також судових справ щодо заморожування або розблокування активів.
Точна сума стане відомою у першому кварталі 2024 року, коли банки подадуть річну звітність.
Збільшення заморожених активів пов'язане з включенням за останні 12 місяців 300 осіб і 100 компаній та організацій до списку санкцій Євросоюзу, якого дотримується Швейцарія.
Сума також містить очікуваний прибуток від депозитів, облігацій, акцій, а також нерухомості та розкішних автомобілів.
Крім того, Швейцарія заблокувала 7,4 млрд франків у валютних активах, що належать російському центральному банку.
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