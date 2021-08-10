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Рост потребительских цен. В совете НБУ назвали причины ускорения инфляции

10.08.2021, 11:47
Рост потребительских цен. В совете НБУ назвали причины ускорения инфляции - Фото
Богдан Данилишин (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

В июле 2021 года годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Основные факторы немонетарной инфляции, действующих на протяжении последнего года — смена тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачки мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантинных ограничений. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Он отметил, что немонетарные факторы формируют около 90% нынешнего прироста инфляции и такая тенденция прослеживается начиная с IV квартала 2020 года.

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"Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение – в 2,6 раза, электроснабжение – на 37%. Стоимость сахара выросла за год – на 84%, подсолнечного масла – на 79%, табачных изделий – на 19%. Такой широкий диапазон значений объясняется различными типами немонетарных шоков и разной интенсивностью их воздействия на коррекцию цен отдельных производителей товаров и услуг в зависимости от технологического процесса.
Зато такие непосредственные компоненты рыночного потребительского спроса как одежда и обувь в год подешевели на 4%, аудио- и видеотехника заросла в цене на 1%, безалкогольные напитки – на 3%", – отметил Данилишин и добавил, что "вклад в волатильность цен внесли мировые цены на которые также не влияет монетарная политика НБУ".

В то же время, совокупный внутренний спрос, как ключевой фактор монетарной инфляции, остается подавленным. Фактический реальный ВВП составляет около 97% от своего потенциального уровня. 

Также он добавил, что население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления. Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды.

  • Инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем составила 0,1%, с начала года – 6,5%, к июлю прошлого года – 10,2%. Последний раз инфляция в Украине достигала двузначного числа по итогам 2017 года (13,7%).

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Наталия Софиенко
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рост цен НБУ инфляция причины
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