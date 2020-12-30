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Сколько горсоветы потратили на Новый год. В лидерах – не Киев: инфографика

30.12.2020, 14:40
Сколько горсоветы потратили на Новый год. В лидерах – не Киев: инфографика - Фото
Елка в Мариуполе (Фото: Мариупольский горсовет)

Жители города Буча (Киевская обл.) заплатят больше всех за празднование Нового года и Рождества. Горсовет выделил на праздники 4 млн грн – 108 грн в расчете на одного жителя города, говорится в анализе движения ЧЕСНО, которое проанализировало расходы 18 горсоветов.

Второе место по стоимости празднования занял Мариуполь. Из выделенных 12,3 млн грн на каждого жителя города пришлось по 28,3 грн. Третье место занял Днепра, выделив 5 млн грн на Новый год (5 грн на каждого жителя).

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Дешевле всего празднования проведут во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. В этих городах на праздник потратят не больше 170 000 грн (менее 1 грн на жителя).

Главными статьями новогодних расходов были покупка рождественской елки, установка декораций и закупка подарков детям. В Кропивницком также выделят 40 500 грн на охрану елки. 

В Виннице решили не устанавливать елку. В Луцке и Житомире нарядят живые деревья вместо покупки новых деревьев. 

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Александр Мясищев
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