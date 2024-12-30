Сколько стоят новогодние елки в городах Украины: цена отличается почти в десять раз

Лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч новогодних деревьев в этом году

Елка. украшения. Фото: Despositphoto

Средняя закупочная цена натуральной елки в Украине составляет 154 грн. Это на 15% больше по сравнению с прошлым годом и в 1,5 раза к 2021 году, сообщает Оpendatabot.ua в понедельник, 30 декабря.

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"Самые дорогие деревья в этом году были проданы в Закарпатской области – средняя стоимость составила 918 грн, самые дешевые – в Харьковской: 92 грн. В прошлом году самые дорогие елки были в Киевской области – 414 грн, а самые дешевые – в Житомирской области: 95 грн", – сказано в сообщении.

По данным портала, с начала полномасштабной войны продажи новогодних деревьев упали вдвое. Так, в 2021 году было реализовано 445 тыс. деревьев, а уже в 2022 году – всего 206 тыс. В прошлом году объемы продаж выросли на 20% – до 247,5 тыс.

В этом году лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч новогодних деревьев до конца года. 44,5 тыс. деревьев легальных елок уже продано по состоянию на начало декабря. В то же время до 9 декабря этого года зафиксировано 402 случая незаконной вырубки новогодних деревьев. Это вдвое больше, чем за весь новогодний сезон в прошлом году. Однако лидером по незаконным вырубкам стал 2021 год — 1932 случая. Стоит отметить, что речь может идти как о единичных спиленных деревьях, так и о массовых вырубках.

1,07 млн. хвойных деревьев вырастили лесхозы на специальных плантациях в этом году. Это вдвое меньше, чем в 2021 году – 2,05 млн деревьев. Из них 52% сосны, еще 44% елки. Остальные 4,5% – другие породы хвойных.

Больше всего деревьев для продажи вырастили в лесах Винницкой и Житомирской — 20% и 16% соответственно.