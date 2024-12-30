Скільки коштують новорічні ялинки в містах України: ціна різнитиметься майже вдесятеро

Ілюстративне фото: Despositphoto

Середня закупівельна ціна натуральні ялинки в Україні нині становить 154 грн. Це на 15% більше порівняно з минулим роком та у 1,5 раза — з 2021, повідомляє Оpendatabot.ua у понеділок, 30 грудня.

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"Найдорожчі дерева цьогоріч були продані в Закарпатській області — середня вартість склала 918 грн, найдешевші — у Харківській: 92 грн. Торік найдорожчі ялинки були на Київщині — 414 грн, а найдешевші — на Житомирщині: 95 грн", – сказано у повідомленні.

За даними порталу, від початку повномасштабної війни продажі новорічних дерев впали вдвічі. У 2021 році реалізували 445 тис. дерев, а вже у 2022 році — лише 206 тис. Торік обсяги продажу зросли на 20% — до 247,5 тис.

Цьогоріч лісгоспи планують реалізувати близько 200 тисяч новорічних дерев до кінця року. 44,5 тис. дерев легальних ялинок вже продано станом на початок грудня. Водночас до 9 грудня цьогоріч зафіксовано 402 випадки незаконного вирубування новорічних дерев. Це вдвічі більше, ніж за весь новорічний сезон торік. Проте лідером за незаконними вирубками став 2021 рік — 1932 випадки. Варто зауважити, що може йтись як про одиничні спиляні дерева, так й про масові вирубки.

1,07 млн хвойних дерев виростили лісгоспи на спеціальних плантаціях цьогоріч. Це удвічі менше, ніж у 2021 році — 2,05 млн дерев. З них 52% — сосни, ще 44% — ялинки. Решта 4,5% — інші породи хвойних.

Найбільше дерев для продажу виростили у лісах Вінниччини та Житомирщини — 20% та 16% відповідно.