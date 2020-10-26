Сколько заплатили украинцы за содержание Верховной Рады. Итог аудита от Счетной палаты

В период 2013-2019 годов аппаратом Верховной Рады, Управлением делами аппарата Верховной Рады, а также предприятиями, учреждениями и организациями их сферы управления было потрачено 7,7 млрд бюджетных средств и 114 млн грн средств местных бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Большая часть средств – 3,9 млрд грн – пошла на ведение законотворческой деятельности парламента, говорится в сообщении. На обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение потрачено 3,3 млрд грн бюджетных средств.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

На финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности Верховной Рады в СМИ, развитие электронного управления – 385 млн грн.

Счетная плата отмечает, что через отсутствие своевременного перераспределения бюджетных ассигнований, в 2013-2019 годах Верховная Рада не смогла освоить 475 млн грн.

По данным палаты, на начало 2020 года в Управлении делами аппарата Верховной Рады и подчиненных ему организаций находилось недвижимости на сумму более 2,4 млрд грн, транспортных средств – на 19,8 млрд грн.

По результатам аудита выявлено, что часть земельной площади (5,7% от всей площади под управлением аппарата ВР) не имеет надлежащего юридического оформления.

Счетная палата сообщает, что это первый аудит Верховной Рады в истории независимой Украины.

5 августа Счетная плата обнародовала итога аудита, в котором показало отсутствие данных о 140 000 га земель в пользовании Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины.

18 августа глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что план доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.