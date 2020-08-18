Дыра в госбюджете выросла до почти 40 млрд грн - Счетная палата

План доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

По данным главы Счетной палаты, на невыполнение плана поступления больше всего повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн/$. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", – подчеркнул Пацкан.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% – до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы роста произошли за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", – добавил Пацкан.

Государственный (консолидированный) бюджет в июле 2020 года пополнился на 68,9 млрд грн, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года, но на 8% больше, чем по плану.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн - по общему фонду при плане в 42 млрд грн.

Доходы госбюджета на 2020 год были утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн). Дефицит - 94 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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