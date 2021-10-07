Сколько зарабатывают юристы: топ-20 юридических компаний по обороту

Opendatabot и Lойер представили рейтинг топ-20 юридических компаний по обороту за 2020 год. Рейтинг опубликован на сайте opendatabot.

Возглавила рейтинг с показателем 1,26 млрд грн Фоззи Коммерц – одна из компаний Fozzy Group . На втором и третьем местах – юридические фирмы Астерс (1,04 млрд грн) и Саенко Харенко (385,1 млн грн) соотвественно.

Авторы исследования указывают, что некоторые участники выглядят необычно для рейтинга юридических компаний. Например, Фоззи Коммерц, которая возглавила рейтинг, относится к Fozzy Group. Эта торгово-промышленная группа владеет сетью супермаркетов Cильпо и интересы в ресторанном, банковском и других бизнесах.

"Мы обратились за комментарием к директору юридического департамента основной компании Fozzy Group - Фоззи Ритейл – Инны Крушинской. По ее словам, Фоззи Коммерц не предоставляет юридические услуги, однако имеет соответствующий КВЭД. А вот Фоззи Ритейл – предоставляет", – объясняют в opendatabot.

В основу исследования легла финансовая отчетность компаний, находящихся на единой системе налогообложения. Финансовые показатели компаний и ФОПов на упрощенной системе налогообложения не учитывались, поскольку это закрытая информация.

В рейтинг попали только компании из топ-100 по обороту, имеющие юридические КВЭДы. При этом суммировались показатели существующих параллельно ООО и адвокатских объединений, а также финансовые показатели нескольких компаний, если взаимосвязь между ними очевидна.

Топ-20 юридических компаний по обороту в 2020 году