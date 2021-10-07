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Сколько зарабатывают юристы: топ-20 юридических компаний по обороту

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 11:24
Сколько зарабатывают юристы: топ-20 юридических компаний по обороту - Фото
Фото:depositphotos.com

Opendatabot и Lойер представили рейтинг топ-20 юридических компаний по обороту за 2020 год. Рейтинг опубликован на сайте opendatabot.   

Возглавила рейтинг с показателем 1,26 млрд грн  Фоззи Коммерц – одна из компаний Fozzy Group. На втором и третьем местах – юридические фирмы Астерс (1,04 млрд грн) и Саенко Харенко (385,1 млн грн) соотвественно. 

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Авторы исследования указывают, что некоторые участники выглядят необычно для рейтинга юридических компаний. Например, Фоззи Коммерц, которая возглавила рейтинг, относится к Fozzy Group. Эта торгово-промышленная группа владеет сетью супермаркетов Cильпо и интересы в ресторанном, банковском и других бизнесах.  

"Мы обратились за комментарием к директору юридического департамента основной компании Fozzy Group - Фоззи Ритейл – Инны Крушинской. По ее словам, Фоззи Коммерц не предоставляет юридические услуги, однако имеет соответствующий КВЭД. А вот Фоззи Ритейл – предоставляет", – объясняют в opendatabot. 

В основу исследования легла финансовая отчетность компаний, находящихся на единой системе налогообложения. Финансовые показатели компаний и ФОПов на упрощенной системе налогообложения не учитывались, поскольку это закрытая информация.  

В рейтинг попали только компании из топ-100 по обороту, имеющие юридические КВЭДы. При этом суммировались показатели существующих параллельно ООО и адвокатских объединений, а также финансовые показатели нескольких компаний, если взаимосвязь между ними очевидна. 

Топ-20 юридических компаний по обороту в 2020 году

Сколько зарабатывают юристы: топ-20 юридических компаний по обороту

Сколько зарабатывают юристы: топ-20 юридических компаний по обороту

  • 15 июля 2021 года The Page опубликовал рейтинг зарплат топ-менеджеров украинских компаний.   

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Роман Брыль
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Opendatabot юрфирма рейтинг компаний
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