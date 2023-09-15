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Следующий шаг в эволюции 5-7-9%: Кабмин расширил программу доступных кредитов для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 14:34
Следующий шаг в эволюции 5-7-9%: Кабмин расширил программу доступных кредитов для бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров внес изменения в механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В частности, усилена поддержка переработки и проектов энергоэффективности на всей территории Украины, бизнеса на деоккупированных территориях, добавлены механизмы господдержки по договорам факторинга, сообщается на правительственном портале. 

Сегодняшнее решение – следующий шаг в эволюции программы доступных кредитов 5-7-9%, прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

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Принятые правительством изменения, в частности, предусматривают для бизнеса на деоккупированных территориях

- компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;

- увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

- увеличение лимита программы до 150 млн грн. 

Для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость (перерабатывающие предприятия по всем КВЭД Секции С) и по направлению энергомодернизации предусмотрено:

- компенсацию процентов по программе до уровня 5-7-9%;

- увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

- увеличение лимита программы до 150 млн грн.

Для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, и остается ставка на уровне 5-7-9% на инвестиционные цели. 

Решение правительства дополнено Порядком предоставления финансовой господдержки компаниям по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и т.п.). 

Основные положения Порядка:

- господдержка бизнеса по договорам факторинга осуществляется Фондом развития предпринимательства; 

- фактором может быть только банк, имеющий соответствующую лицензию, и только по договорам внутреннего факторинга;

- максимальный лимит финансирования на контрагента и группу – до 95% суммы денежного требования, или до 150 млн грн (с учетом полученной господдержки по программам кредитования и лизинга);

- максимальный срок пользования факторинговым финансированием – 360 дней;

- государство компенсирует предпринимателю расходы по уплате базового вознаграждения до уровня 13% годовых.

Также Порядок регламентирует ограничения для банков размеров процентной ставки, единовременной комиссии и комиссии за дополнительные услуги, повышенного (штрафного) вознаграждения за нарушение субъектом предпринимательства условия договора факторинга и т.п., устанавливает критерии для предпринимателей, которые будут претендовать на госпомощь по договорам факторинга и требования к договорам факторинга. 

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Роман Брыль
кабминпереработкагосподдержка бизнесаДоступные кредиты 5-7-9
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