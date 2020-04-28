Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Слуги народа хотят вызвать в Раду главу НБУ и услышать об антикризисном плане

Слуги народа хотят вызвать в Раду главу НБУ и услышать об антикризисном плане
28.04.2020, 18:49

Народные депутаты планируют услышать отчет Смолия и оценить его работу

Депутаты из фракции Слуга народа хотят пригласить на внеочередное заседание Верховной Рады главу Национального банка (НБУ) Якова Смолия и услышать об антикризисном плане в условиях карантина. Об этом в Facebook написал народный депутат из Слуги народа Дмитрий Наталуха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - написал депутат.

По его словам, живая дискуссия будет на пользу всем без исключения.

Депутат также опубликовал фото документа, который подписали 17 депутатов.

Для увеличения, нажмите на изображение.

Читайте также: "Суперчетверг" для бизнеса. НБУ понизил ставку и дал 5 важных месседжей. Детали

Анна Андреева
Напишите нам
Слуга народа Яков Смолий коронавирус антикризиный план
Комментарии
Последние новости
 