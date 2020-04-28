Слуги народа хотят вызвать в Раду главу НБУ и услышать об антикризисном плане

Депутаты из фракции Слуга народа хотят пригласить на внеочередное заседание Верховной Рады главу Национального банка (НБУ) Якова Смолия и услышать об антикризисном плане в условиях карантина. Об этом в Facebook написал народный депутат из Слуги народа Дмитрий Наталуха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всех нас интересует стратегическое видение и план действий НБУ во время карантина, когда национальные банки других государств играют едва ли не ведущую роль в локализации и преодолении экономического кризиса", - написал депутат.

По его словам, живая дискуссия будет на пользу всем без исключения.

Депутат также опубликовал фото документа, который подписали 17 депутатов.

Для увеличения, нажмите на изображение.

Читайте также: "Суперчетверг" для бизнеса. НБУ понизил ставку и дал 5 важных месседжей. Детали