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Слуги народа предложили прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц: детали

Слуги народа предложили прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц: детали
24.02.2020, 15:27

Депутаты предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ - от 15% до 27%

Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3076, которым предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ) со ставками от 15% до 27%.

Шкала состоит из пяти ставок - 15%, 18%, 21%, 24% и 27%.

Самую низкую ставку предлагается ввести для тех, кто зарабатывает до пяти размеров минимальных зарплат (с 1 января минимальная зарплата в Украине - 4723 грн). Самую высокую - для тех, у кого месячный доход выше 200 размеров минимальных зп.

Также документом предлагается:

- освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов по депозитам;

- установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.

"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы). При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, подлежащей налогообложению по более низкой ставке", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

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Кучук Марина
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