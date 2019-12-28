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Стали известны детали налоговой реформы: что изменится

Стали известны детали налоговой реформы: что изменится
28.12.2019, 13:41

ЕСВ, НДФЛ и военный сбор планируют объединить в единый налог. Ставок будет несколько

Налоговую реформу планируют начать с объединения в единый налог единого социального взноса (ЕСВ), налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Минфин.

Также, по его словам, вместо единой ставки налога на доходы в 18% планируют ввести несколько: базовую, повышенную и пониженную. Точные размеры ставок пока неизвестны. Расчетами занимается Министерство финансов.

"Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", - уточнил Гетманцев.

Финалом налоговой реформы должно стать введение в Украине всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы, считает глава финансового комитета.

"Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек", - сказал он.

"Мы также хотим использовать практику, которая есть в зарубежных странах. Отнимать с дохода расходы на аренду жилья, лечение, содержание пожилых родителей старше 80 лет, на отдых в Украине. Наша задача - максимально приблизить доход до чистого дохода, то есть реального объекта налогообложения", - пояснил депутат.

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налоговая реформа ЕСВ Даниил Гетманцев налог на доходы
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