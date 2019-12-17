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Кабмин проведет диагностику налоговой системы перед реформой

Кабмин проведет диагностику налоговой системы перед реформой
17.12.2019, 08:55

Перед проведением налоговой реформы в правительстве проверят, как работает система сейчас

Кабинет министров планирует провести проверку действующей налоговой системы в Украине, чтобы подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, полноценная проверка налоговой системы не проводилась с 2015 года.

"С января мы небольшой, но очень такой профессиональной группой из Министерства экономики, Министерства финансов, профильных министерств, а также с приглашенными экспертами и с бизнес-средой проведем структурированную диагностику нашей налоговой системы", - сказала Маркарова.

После такой проверки правительство подготовит предложения для налоговой реформы, которую затем обсудит с бизнесом.

"Надеюсь, в случае одобрения примем ее к июлю для того, чтобы она заработала с 2021-го", - добавила министр.

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налоговая реформа налоги Оксана Маркарова
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