Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Минфине рассказали, что делать с ФОПами в сфере IT

В Минфине рассказали, что делать с ФОПами в сфере IT
13.12.2019, 18:49

По мнению Маркаровой, нужно снизить налоги на зарплату, чтобы вывести IT-бизнес из тени

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФОПов и работающих как наемные работники в IT-компаниях, и заявила, что для выхода IT-бизнеса из тени надо уменьшать налоги. Об этом она рассказала в интервью НВ Бизнес.

"Представим большую компанию, которая торгуется на бирже и при этом имеет украинских ФОПов-айтишников на контракте. Значительная часть таких "ФОП" подписывает соглашения, запрещающие им работать и общаться с представителями конкурентов...Они ходят на работу на 9 утра и работают определенное время, и у них есть руководитель проекта, которому они отчитываются.

Разве они на самом деле предприниматели (ФОПы)? Или они наемные работники и их оформления ФОПами - это уклонение от уплаты налогов на зарплату?", - спрашивает Маркарова.

По ее мнению, некоторые продуктовые IT-компании, в случае честной уплаты налогов на зарплату, будут меньше зарабатывать, а аутсорсинговые с меньшей маржинальностью вообще перестанут быть прибыльными.

"С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть "белым" и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим”, - отметила Маркарова.

“С третьей стороны, к сожалению, доверие к государственной фискальной службе ранее было настолько низким, что любая проверка в подобной компании трактуется как "наезд на бизнес". Одна из наших задач - исправить эту ситуацию", - добавила она.

Чтобы вывести IT-компании из тени, следует, в частности, уменьшать налоги, считает министр финансов.

"Мне кажется, правильный выход - это улучшать уплачиваемость налогов и одновременно уменьшать "тень". И когда мы увидим реальных плательщиков и их возможности, тогда сможем изменять налоговые ставки. Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать", - отметила Маркарова.

Читайте также: "Что делать с ФОПами?" Как министр экономики Милованов взорвал Facebook
Напишите нам
налоговая реформа ФОП Оксана Маркарова налоги для ФОП
Комментарии
Последние новости
 