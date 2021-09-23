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Слуги народа перенесли рассмотрение "антиахметовского" законопроекта

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 11:50
Слуги народа перенесли рассмотрение
Алексей Гончаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
обновлено

Депутаты от фракции Слуга народа снимают с рассмотрения Верховной Радой так называемый "ресурсный законопроект" №5600. Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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"Слуги народа снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях", – написал Гончаренко в Telegram.

Собеседник во фракции Слуги народа подтвердил корреспонденту LIGA.net, что рассмотрение законопроекта переносится.

Обновлено в 11:50. Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук с трибуны Верховной Рады подтвердил, что рассмотрение законопроекта переносится.

"У нас была договоренность, что по вопросу 5600, поскольку там идут процедурные вопросы, он будет перенесен на следующий день", – сказал он.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, депутаты вернутся к этому документу через 10 дней. По его словам, в Слуге народа решили рассмотреть законопроект по спецпроцедуре, предусмотренной 119-1 статьей регламента. Секретариат фракции уже начал сбор подписей народных депутатов за инициативу начать особую процедуру рассмотрения законопроекта, сообщил депутат Александр Качура.

Законопроект призван повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшить возможности для манипуляций. Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются Метинвест Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине).

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  • 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете, всего к законопроекту подали 11 319 правок.
  • В повестке дня Верховной Рады на 23 сентября значится рассмотрение пакета "антиолигархических" законопроектов – №№5599 и 5600.

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Юрий Тарасовский, Юрий Смирнов
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налоги алексей гончаренко антиахметовский законопроект ресурсний законопроект
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