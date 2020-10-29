Смелянский не доволен квартальной прибылью Укрпошты. Могли заработать больше

Укрпошта за девять месяцев текущего года увеличила доход и нарастила чистую прибыль. Финансовые показатели за отчетный период представил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"По результатам 9 месяцев 2020 "коронавирусного" года Укрпошта увеличила доход на 16% до 6,5 млрд грн и вышла на 61 млн грн чистой прибыли, что дает возможность сохранить инвестиционные программы и развитие. Доволен ли я? Как всегда, нет", – написал Смелянский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Гендиректор Укрпошты подчеркивает, что достигнутые финансовые показатели "..меньше "мирного" плана… но, результат очень ценный".

По его словам, текущего финансового результата удалось достичь принимая непопулярные решения, "…чтобы отыграть сотни миллионов гривень незапланированных расходов".

В число незапланированных расходов Смелянский включил: не заложенное в тарифы повышение минимальной зарплаты до 5000 грн, доплату за работу в условиях пандемии, страховку для сотрудников, увеличение в 3-4 раза тарифов на авиаперевозки, заболевания сотен сотрудников и снижение бизнес активности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.