Соболев ожидает 10 млрд грн от приватизации по итогам года: надежда – на ОПЗ
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ожидает, что поступления от приватизации по итогам года достигнут 10 млрд грн, сказал министр Алексей Соболев в четверг на встрече с журналистами.
"Приватизация уже идет. В этом году ожидаем продажи активов до 10 млрд грн", – сказал он.
Для такого результата нужно будет успешно продать Одесский припортовый завод (со стартовой ценой 4,5 млрд грн), потому что за первые три квартала от приватизации государственного имущества и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации, в государственный бюджет Украины перечислили только 2,2 млрд грн.
Других крупных активов на продажу в этом году уже не будут выставлять.
Соболев рассказал также, что Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы они стимулировали инвесторов участвовать в приватизации.
"Мы говорили об этом с нашими международными партнерами – чтобы они заинтересовали свой бизнес и могли помочь, например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах", – сказал он.
Плановый показатель поступлений средств от приватизации государственного имущества на 2025 год установлен в размере 3,2 млрд грн.
В 2024 году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн – цена продажи активов и 1,2 млрд грн – НДС.
- В начале октября 2025 года стало известно, что Фонд государственного имущества заключил договор купли-продажи 100% акций в уставном капитале государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд". Пока это самый дорогой объект приватизации в этом году – его продали за 805 млн грн.
