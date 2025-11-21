Соболев ожидает 10 млрд грн от приватизации по итогам года: надежда – на ОПЗ

Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы повысить интерес к большой приватизации

Фото: Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ожидает, что поступления от приватизации по итогам года достигнут 10 млрд грн, сказал министр Алексей Соболев в четверг на встрече с журналистами.

"Приватизация уже идет. В этом году ожидаем продажи активов до 10 млрд грн", – сказал он.

Для такого результата нужно будет успешно продать Одесский припортовый завод (со стартовой ценой 4,5 млрд грн), потому что за первые три квартала от приватизации государственного имущества и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации, в государственный бюджет Украины перечислили только 2,2 млрд грн.

Других крупных активов на продажу в этом году уже не будут выставлять.

Соболев рассказал также, что Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы они стимулировали инвесторов участвовать в приватизации.

"Мы говорили об этом с нашими международными партнерами – чтобы они заинтересовали свой бизнес и могли помочь, например, с программами финансирования для покупателей таких компаний и повышением заинтересованности инвесторов в крупных объектах", – сказал он.

Плановый показатель поступлений средств от приватизации государственного имущества на 2025 год установлен в размере 3,2 млрд грн.

В 2024 году украинский бюджет получил от приватизации 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн – цена продажи активов и 1,2 млрд грн – НДС.