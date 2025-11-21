Соболев очікує 10 млрд грн від приватизації за підсумками року: надія – на ОПЗ

Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб підвищити інтерес до великої приватизації

Фото: Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очікує, що надходження від приватизації за підсумками року сягнуть 10 млрд грн, сказав міністр Олексій Соболев у четвер на зустрічі з журналістами.

"Приватизація вже йде. Цього року очікуємо продажі активів до 10 млрд грн", – сказав він.

Для такого результату потрібно буде успішно продати Одеський припортовий завод (зі стартовою ціною 4,5 млрд грн), бо за перші три квартали від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, до державного бюджету України перерахували тільки 2,2 млрд грн.

Інших великих активів на продаж у цьому році вже не виставлятимуть.

Соболев розповів також, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб вони стимулювали інвесторів брати участь у приватизації.

"Ми говорили про це з нашими міжнародними партнерами – щоб вони зацікавили свій бізнес і могли допомогти, наприклад, із програмами фінансування для покупців таких компаній та підвищенням зацікавленості інвесторів у великих об’єктах", – сказав він.

Плановий показник надходжень коштів від приватизації державного майна на 2025 рік встановлений у розмірі 3,2 млрд грн.

У 2024 році український бюджет отримав від приватизації 11,1 млрд грн: 9,9 млрд грн – ціна продажу активів та 1,2 млрд грн – ПДВ.