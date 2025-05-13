Соглашение об ископаемых. Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс в первом чтении
Верховная Рада 13 мая приняла за основу законопроект №13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации межправительственного Соглашения "об ископаемых" между Украиной и США. Голосование прошло практически сразу после рассмотрения законопроекта в бюджетном комитете.
"Изменения в Бюджетный кодекс необходимы для реализации положения о наполнении Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления", – пояснила глава комитета Роксолана Пидласа.
В первом чтении законопроект поддержали 286 депутатов.
По условиям соглашения, взнос Украины в этот фонд будет состоять из половины поступлений, полученных после вступления в силу документа, в частности:
- ренты на добычу полезных ископаемых (нефти, газа, конденсата и другого из списка в Приложении А к Соглашению) по новым лицензиям;
- платы за новые спецразрешения на пользование недрами;
- доходов от реализации госдоли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти средства будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и впоследствии перечисляться в Фонд восстановления по решению главного распорядителя (предположительно, Минэкономики).
Пидласа отметила, что при условии, если бы Соглашение было подписано еще в 2019 году, объем взноса Украины мог бы составить около 3 млрд грн за пять лет.
"Я считаю, что этот кодекс нужно голосовать в целом, а по закону "О международных договорах" это нужно было делать одновременно с ратификацией Соглашения, но фракции последовательно против", – добавила Пидласа.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах). Впоследствии Кабмин обнародовал полный текст соглашения.