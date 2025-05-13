Угода про копалини. Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу в першому читанні

Комітет рекомендував прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про копалини

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада 13 травня ухвалила за основу законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації міжурядової Угоди "про копалини" між Україною та США. Голосування відбулося практично одразу після розгляду законопроєкту в бюджетному комітеті.

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"Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", – пояснила голова комітету Роксолана Підласа.

У першому читанні законопроєкт підтримали 286 депутатів.

За умовами угоди, внесок України до цього фонду складатиметься з половини надходжень, отриманих після набуття чинності документом, зокрема:

ренти на видобуток корисних копалин (нафти, газу, конденсату та іншого зі списку в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;

плати за нові спецдозволи на користування надрами;

доходів від реалізації держчастки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці кошти зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету й згодом перераховуватимуться до Фонду відбудови за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки).

Підласа зазначила, що за умови, якби Угода була підписана ще у 2019 році, обсяг внеску України міг би скласти близько 3 млрд грн за п'ять років.

"Я вважаю, що цей кодекс потрібно голосувати в цілому, а за законом "Про міжнародні договори" це потрібно було робити одночасно з ратифікацією Угоди, але фракції послідовно проти", — додала Підласа.