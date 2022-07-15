Сокращения и замораживание зарплат: бизнес назвал ожидания на ближайшие месяцы

В ближайшие 12 месяцев руководители украинских предприятий ожидают сокращения численности работников. Зарплаты будут заморожены или немного вырастут на фоне 20% инфляции. Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2022 года.

36% опрошенных руководителей заявили, что количество работников уменьшится, 56,9% – что не изменится, 7,0% – увеличится. Самые пессимистические оценки у предприятий строительства — минус 50% и добывающей промышленности минус 45,9%.

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Ослабли ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника в последующие 12 месяцев. Ожидают, что зарплаты вырастут – 32,4%, не изменятся – 52,7%, уменьшатся – 14,9%.

Ухудшились ожидания бизнеса и по курсу гривны. Более половины респондентов (52%) считают, что обменный курс превысит 36 грн/долл. США. Среднее значение обменного курса, которое ожидают респонденты через 12 месяцев, составляет 36,06 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 29,35 грн/долл. США).

Инфляционные ожидания выросли: во II квартале ожидаемая годовая инфляция составила 21.5% по сравнению с 9.5% в предыдущем квартале. 58.2% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев превысит 20%.

Военные действия являются наиболее важным проинфляционным фактором, по мнению 93.2% респондентов.

Опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняло участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

План на первое полугодие по поступлению в госбюджет от налогов бизнеса выполнен на 98,3%.

Наталия Софиенко

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