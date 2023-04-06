Сомали впервые за три десятилетия возобновит печать собственной валюты
Центральный сомалийский банк объявил о намерении восстановить национальную валюту, назвав это своей первоочередной задачей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу регулятора Абдирахмана Мохаммеда Абдуллахи (Abdirahman Mohamed Abdullahi).
В Сомали не печатали новые денежные знаки с начала гражданской войны 1991 года. Большинство находившихся в обращении банкнот исчезли или стали слишком изношенными для использования, уступив место подделкам и американским долларам.
В 2017 году Международный валютный фонд подсчитал, что 98% вращающейся в экономике местной валюты были фальшивыми.
Абдуллахи не назвал сроки возобновления выпуска национальной валюты, но его заместитель Али Ясин Уордере (Ali Yasin Wardheere) в январе заявлял о планах заменить старые 1000-шиллинговые банкноты к следующему году.
Перевыпуск сомалийского шиллинга, который будет обращаться параллельно с долларом, "важен для содействия развитию монетарной политики, которая жизненно необходима для роста экономики".
- В НБУ считают, что Украина даже после вступления в Евросоюз сохранит собственную национальную валюту.
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