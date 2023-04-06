Сомали впервые за три десятилетия возобновит печать собственной валюты

Центральный сомалийский банк объявил о намерении восстановить национальную валюту, назвав это своей первоочередной задачей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу регулятора Абдирахмана Мохаммеда Абдуллахи (Abdirahman Mohamed Abdullahi).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Экономика Сомали более 30 лет долларизована. Пока мы не вернем сомалийский шиллинг, о какой-то денежно-кредитной политике в стране говорить сложно", – сказал он в среду.



В Сомали не печатали новые денежные знаки с начала гражданской войны 1991 года. Большинство находившихся в обращении банкнот исчезли или стали слишком изношенными для использования, уступив место подделкам и американским долларам.

В 2017 году Международный валютный фонд подсчитал, что 98% вращающейся в экономике местной валюты были фальшивыми.

Абдуллахи не назвал сроки возобновления выпуска национальной валюты, но его заместитель Али Ясин Уордере (Ali Yasin Wardheere) в январе заявлял о планах заменить старые 1000-шиллинговые банкноты к следующему году.

Перевыпуск сомалийского шиллинга, который будет обращаться параллельно с долларом, "важен для содействия развитию монетарной политики, которая жизненно необходима для роста экономики".

В НБУ считают, что Украина даже после вступления в Евросоюз сохранит собственную национальную валюту.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.