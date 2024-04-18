Соратницу Табачника назначили на руководящую должность на таможне – фото

Ольга Кравченко (Фото - Телевидение Торонто)

Соратницу экс-министра времен Януковича Дмитрия Табачника Ольгу Кравченко назначили директором юридического департамента Государственной таможенной службы. Это произошло еще 10 апреля, информации о назначении на сайте ведомства до сих пор нет, сообщила лидер общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив.

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В декабре 2023 года Ольгу Кравченко уволили из Мининфраструктуры – после того как стало известно, что она пассия Табачника. Именно он занимался ее назначением на должности.

Фото: Телевидение Торонто

"В начале года наши источники сообщили, что Кравченко назначат именно на эту должность в таможне, где она будет иметь доступ к гостайне. Мы об этом писали и дальше следили за ситуацией. Вот несколько дней назад назначение таки произошло. Это произошло 10 апреля. Здесь интересная скорость ответов Государственной таможенной службы до и после назначения, поскольку мы знали приблизительную дату, делали контрольные запросы", – рассказала Федорив.

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Государственная таможенная служба Украины весьма оперативно ответила на информационный запрос от 8 апреля. Ответ предоставили на следующий же день с перечнем всего состава департамента и отметили, что на 9 апреля должность директора юридического департамента еще вакантна.

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Через день после назначения Кравченко на должность "Голка" направила Гостаможне еще один запрос. Ответ был не настолько оперативным.

"Голка" получила подтверждение назначения Кравченко и копию приказа от 10 апреля 2024 года, который подписал и.о. главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев. В документе указано, что спецпроверку Кравченко проводил Минфин и об этом есть соответствующее письмо, датированное 8 апреля, утверждают активисты.

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По закону Кравченко, которая заняла одну из руководящих должностей на таможне, может получить доступ к гостайне, подчеркнул адвокат Илья Костин.

"С учетом ее высокой должности ей должны дать доступ к государственной тайне. Это предусматривает закон "О государственной тайне". Проверку должна провести Служба безопасности Украины", – сказал адвокат.

При Табачнике Ольга Кравченко руководила юридическим департаментом Министерства образования. В 2015 году она стала руководителем департамента по вопросам судоустройства и статуса судей в Администрации президента Петра Порошенко. После этого работала заместителем председателя Государственной судебной администрации. Впоследствии перешла в Офис генпрокурора, работала с Русланом Рябошапкой и Ириной Венедиктовой, говорилось в расследовании Телевидения Торонто о сотрудничестве Табачника с ФСБ и его контактах с украинскими чиновниками после 2014 года.