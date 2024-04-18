Соратницю Табачника призначили на керівну посаду на митниці – фото

Ольга Кравченко (Фото - Телебачення Торонто)

Соратницю ексміністра часів Януковича Дмитра Табачника Ольгу Кравченко призначили директоркою юридичного департаменту Державної митної служби. Це сталося ще 10 квітня, інформації про призначення на сайті відомства досі нема, повідомила лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

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У грудні 2023 року Ольгу Кравченко звільнили з Мінінфраструктури – після того як стало відомо, що вона пасія Табачника. Саме він опікувався її призначенням на посади.

Фото: Телебачення Торонто

"На початку року наші джерела повідомили, що Кравченко призначать саме на цю посаду в митниці, де вона матиме доступ до держтаємниці. Ми про це писали й далі слідкували за ситуацією. Аж ось кілька днів тому призначення таки відбулося. Це сталося 10 квітня. Тут цікава швидкість відповідей Державної митної служби до і після призначення, оскільки ми знали приблизну дату, то робили контрольні запити", – розповіла Федорів.

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Державна митна служба України дуже оперативно відповіла на інформаційний запит від 8 квітня. Відповідь надали наступного ж дня із переліком всього складу департаменту і зазначили, що станом на 9 квітня посада директора юридичного департаменту ще вакантна.

Через день після призначення Кравченко на посаду "Голка" надіслала Держмитниці ще один запит. Відповідь була не такою оперативною.

"Голка" отримала підтвердження призначення Кравченко і копію наказу від 10 квітня 2024 року, який підписав в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев. У документі зазначено, що спецперевірку Кравченко проводив Мінфін і про це є відповідний лист, датований 8 квітня, стверджують активісти.

За законом Кравченко, яка обійняла одну з керівних посад на митниці, може отримати доступ до держтаємниці, наголосив адвокат Ілля Костін.

"З урахуванням її високої посади, їй повинні дати доступ до державної таємниці. Це передбачає закон "Про державну таємницю". Перевірку має провести Служба безпеки України", – сказав адвокат.

За часів Табачника Ольга Кравченко керувала юридичним департаментом Міністерства освіти. У 2015 році вона стала керівницею департаменту з питань судоустрою та статусу суддів в Адміністрації президента Петра Порошенка. Після цього працювала заступницею голови Державної судової адміністрації. Згодом перейшла в Офіс генпрокурора, працювала з Русланом Рябошапкою та Іриною Венедіктовою, йшлося у розслідуванні Телебачення Торонто про співпрацю Табачника з ФСБ та його контакти з українськими посадовцями після 2014 року.