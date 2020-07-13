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Сорос пожертвовал $220 млн на борьбу с расизмом

13.07.2020, 15:39
Сорос пожертвовал $220 млн на борьбу с расизмом - Фото
Джордж Сорос (фото - ЕРА)

Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundation выделил $220 млн на поддержку правозащитных организаций, отстаивающих права афроамериканцев. Об этом сообщается на сайте фонда. 

Большая часть суммы -  $150 млн – выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин. Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как Black Voters Matter и Repairs of the Breach.

Остальные $70 млн будут использованы для финансирования локальных инициатив по реформе уголовного законодательства и программ поддержки равных возможностей для чернокожего населения США, говорится в сообщении.  

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Open Society финансирует инициативы по борьбе с расовой несправедливостью через свою программу Racial Justice Initiative с 2003 года. С этого времени в рамках программы Фонд распределил $110 млн.

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Роман Брыль
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