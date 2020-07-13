Сорос пожертвовал $220 млн на борьбу с расизмом
Фонд Джорджа Сороса Open Society Foundation выделил $220 млн на поддержку правозащитных организаций, отстаивающих права афроамериканцев. Об этом сообщается на сайте фонда.
Большая часть суммы - $150 млн – выделена в качестве 5-летних грантов организациям, ведущих правозащитную работу для жителей афроамериканских общин. Среди грантоплучателей указаны такие крупные организации как Black Voters Matter и Repairs of the Breach.
Остальные $70 млн будут использованы для финансирования локальных инициатив по реформе уголовного законодательства и программ поддержки равных возможностей для чернокожего населения США, говорится в сообщении.
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Open Society финансирует инициативы по борьбе с расовой несправедливостью через свою программу Racial Justice Initiative с 2003 года. С этого времени в рамках программы Фонд распределил $110 млн.
- В январе 2020 Джордж Сорос выделил $1 млрд на борьбу с изменением климата.
- В феврале 2020 Президент Владимир Зеленский заявил, что не чувствует влияния американского миллиардера Джорджа Сороса на Украину.
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