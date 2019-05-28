Совет НБУ рекомендовал упростить украинцам покупку госбумаг

Совет Национального банка (НБУ) рекомендовал Кабинету министров упростить покупку физическими лицами государственных ценных бумаг, сообщает глава совета Богдан Данилишин на своей странице в Facebook. К такому решению совет НБУ пришел во время заседания 28 мая.

"Внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов, в том числе путем упрощения доступа физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах и (или) восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств", - процитировал Данилишин решение Совета.

Сейчас физлица покупать напрямую ОВГЗ не могут, а только через лицензированного торговца ценными бумагами либо на биржах. Динамика инвестирования украинцами в гособлигации растет. За 2018 год объемы инвестиций выросли в 4 раза и превысили 6 млрд грн.

В сентябре прошлого года ПриватБанк начал работу над новой онлайн-услугой, которая позволит частным лицам покупать ОВГЗ через Приват24.

В этом году Украина планирует перенести размещения ОВГЗ на международные площадки вроде Bloomberg и Refinitiv.