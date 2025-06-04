Рада одобрила изменения Бюджетного кодекса для реализации соглашения с США об ископаемых

Верховная Рада одобрила закон для реализации соглашения с США о полезных ископаемых

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Верховная Рада окончательно одобрила законопроект №13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимых для реализации соглашения между Украиной и США о развитии добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк отметил, что ко второму чтению текст законопроекта почти не изменился. За документ проголосовали 309 депутатов.

Закон определяет, каким образом Украина будет формировать свой вклад в совместные инициативы по добыче ископаемых – в частности, это касается новых лицензий и специальных разрешений.

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Так, согласно законопроекту, взнос Украины будет состоять из половины денег, полученных после вступления соглашения в силу, от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и т.п.) по новым лицензиям;

выдачу новых специальных разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления.

Железняк подчеркнул, что если бы такая модель действовала с 2019 года, она могла бы уже принести государству ориентировочно $71 млн.