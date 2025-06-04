Рада схвалила зміни Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про копалини
Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу, що необхідні для реалізації угоди між Україною та США щодо розвитку видобутку корисних копалин. Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Железняк зазначив, що до другого читання текст законопроєкту майже не змінився. За документ проголосували 309 депутатів.
Закон визначає, яким чином Україна формуватиме свій внесок у спільні ініціативи з видобутку копалин – зокрема, це стосуватиметься нових ліцензій і спеціальних дозволів.
Так, згідно із законопроєктом, внесок України складатиметься з половини грошей, отриманих після набуття чинності угодою, від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат тощо) з нових ліцензій;
- видання нових спеціальних дозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Ці гроші зараховуватимуться в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (ймовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Железняк наголосив, що якби така модель діяла з 2019 року, вона могла б вже принести державі орієнтовно $71 млн.
- У ніч проти 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра). Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди.