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Экс-муж Подкопаевой должен был создать партию по заказу ФСБ - СБУ
22.10.2018, 11:11

S&P подтвердило рейтинги Украины

S&P подтвердило рейтинги Украины

Агентство считает, что новая программа МВФ для Украины будет принята до конца 2018 года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B со стабильным прогнозом, сообщает Униан.

Отмечается, что рейтинг страны по национальной шкале повышен до uaBBB.

По мнению агентства, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с МВФ с марта 2017 года, новая программа будет принята до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд и украинское правительство договорились о  новой 14-месячной программе Stand-By (SBA) на $3,9 млрд.

SBA заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года.

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Теги: МВФ, S&P, кредитный рейтинг
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