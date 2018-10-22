S&P подтвердило рейтинги Украины

Агентство считает, что новая программа МВФ для Украины будет принята до конца 2018 года

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B со стабильным прогнозом, сообщает Униан.

Отмечается, что рейтинг страны по национальной шкале повышен до uaBBB.

По мнению агентства, несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы с МВФ с марта 2017 года, новая программа будет принята до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд и украинское правительство договорились о новой 14-месячной программе Stand-By (SBA) на $3,9 млрд.

SBA заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, срок которой истекает в марте 2019 года.